Подполье: наемники ВСУ жалуются на антисанитарию и болезни

«В закрытых чатах наемники жалуются на антисанитарию и болезни, которые они между собой уже прозвали “чумой”. Моральный дух упал до нуля. Итог закономерен: начиная с весны, иностранцы начали массово бежать с позиций, причем уходят прямо с оружием в руках», — сказал собеседник агентства, добавив, что под Харьковом целая группа испаноязычных наемников отказалась выполнять приказ и дезертировала.