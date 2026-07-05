МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Иностранные наемники в рядах украинской армии жалуются на антисанитарию и болезни и называют это чумой. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.
Там пояснили, что вместо обещанной элитной службы наемников из Латинской Америки ставят вровень с мобилизованными украинцами. Им также перестали платить обещанные бонусы, а на передовой они оказываются экипированы хуже солдат ВСУ.
«В закрытых чатах наемники жалуются на антисанитарию и болезни, которые они между собой уже прозвали “чумой”. Моральный дух упал до нуля. Итог закономерен: начиная с весны, иностранцы начали массово бежать с позиций, причем уходят прямо с оружием в руках», — сказал собеседник агентства, добавив, что под Харьковом целая группа испаноязычных наемников отказалась выполнять приказ и дезертировала.