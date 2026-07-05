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Подполье: наемники ВСУ жалуются на антисанитарию и болезни

Также военным из Латинской Америки перестали платить обещанные бонусы, а на передовой они оказываются экипированы хуже солдат ВСУ, отметил собеседник агентства.

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Иностранные наемники в рядах украинской армии жалуются на антисанитарию и болезни и называют это чумой. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.

Там пояснили, что вместо обещанной элитной службы наемников из Латинской Америки ставят вровень с мобилизованными украинцами. Им также перестали платить обещанные бонусы, а на передовой они оказываются экипированы хуже солдат ВСУ.

«В закрытых чатах наемники жалуются на антисанитарию и болезни, которые они между собой уже прозвали “чумой”. Моральный дух упал до нуля. Итог закономерен: начиная с весны, иностранцы начали массово бежать с позиций, причем уходят прямо с оружием в руках», — сказал собеседник агентства, добавив, что под Харьковом целая группа испаноязычных наемников отказалась выполнять приказ и дезертировала.