Дорогие и капризные разбежались: в пророссийском подполье прокомментировали изменения в составе наёмников ВСУ

Сейчас в рядах ВСУ числится порядка 16,5 тысячи иностранных наёмников, сказано в публикации. При этом собеседник агентства определил европейских и американских наёмников как «дорогих и капризных». Что касается латиноамериканцев, то для ВСУ они наиболее «удобные», потому что платят им в разы меньше и часто бросают на самые тяжелые участки боевых действий.