В ВСУ изменился состав иностранных наёмников. Сейчас большинство из них — это выходцы из Латинской Америке, сообщает пророссийское подполье.
«Западные наемники — британцы, немцы, канадцы, американцы — начали массово разбегаться еще в конце прошлого года. Их замена пришла с другого континента. Сейчас основную массу составляют выходцы из Латинской Америки: колумбийцы, мексиканцы, сальвадорцы, венесуэльцы», — цитирует ТАСС источник.
Сейчас в рядах ВСУ числится порядка 16,5 тысячи иностранных наёмников, сказано в публикации. При этом собеседник агентства определил европейских и американских наёмников как «дорогих и капризных». Что касается латиноамериканцев, то для ВСУ они наиболее «удобные», потому что платят им в разы меньше и часто бросают на самые тяжелые участки боевых действий.
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Тем временем Киев ввел новый механизм приема иностранных наемников в ВСУ на платной основе.