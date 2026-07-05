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В Госдуме назвали причину, по которой Киев не признает освобождение Константиновки

Шеремет: Зеленский боится признать потерю Константиновки из-за страха перед ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Киевский главарь Владимир Зеленский не признает освобождение Константиновки силами ВС РФ, потому что боится стать «балаболом» на Западе. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«…Его заявление продиктовано страхом прослыть в глазах западных спонсоров балаболом, которому перестанут давать деньги. Это трусливый, наглый и лживый проходимец, который не имеет никакого отношение к законной власти на Украине», — сказал депутат для РИА Новости.

При этом парламентарий отметил, что киевский главарь продолжает действовать по западному сценарию, жертвуя украинцами ради чужих интересов и личной наживы.

3 июля Константиновка в ДНР полностью перешла под контроль Вооруженных сил России. Военкор KP.RU Александр Коц рассказал подробности операции российской армии по освобождению города.

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