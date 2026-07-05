«…Его заявление продиктовано страхом прослыть в глазах западных спонсоров балаболом, которому перестанут давать деньги. Это трусливый, наглый и лживый проходимец, который не имеет никакого отношение к законной власти на Украине», — сказал депутат для РИА Новости.
При этом парламентарий отметил, что киевский главарь продолжает действовать по западному сценарию, жертвуя украинцами ради чужих интересов и личной наживы.
3 июля Константиновка в ДНР полностью перешла под контроль Вооруженных сил России. Военкор KP.RU Александр Коц рассказал подробности операции российской армии по освобождению города.
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