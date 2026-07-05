Корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве, признал, что скорость продвижения российской армии при освобождении Константиновки вызывает удивление.
«То, что все произошло так быстро, конечно, меня удивляет. Пусть у нас и нет подтверждения от украинской стороны, Хотя мы уже можем с уверенностью сказать, что там происходит», — сказал журналист.
Корреспондент отметил, что украинские источники отказываются официально подтверждать освобождение города. Причиной этого, возможно, является его стратегическая важность для Киева. Ваннер также отметил, что город был ключевым звеном украинской обороны.
3 июля Константиновка в ДНР полностью перешла под контроль Вооруженных сил России.
Как подчеркнули в ГД РФ, Владимир Зеленский не признает потерю Константиновки, потому что боится стать «балаболом» на Западе.