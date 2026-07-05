Военный назвал ключевые преимущества Российской армии перед ВСУ

«Советская военная школа превосходит натовскую школу. У нас офицеры находится с бойцами, а те офицеры сидят и взятки берут за передовой линией, они на передке не находятся. Традиция русского и советского офицерства все время говорила о том, что они находятся рядом, начиная от больших генералов и так далее, а у них по-другому. С одной стороны, если прагматически рассуждать, то это, наверное, неправильно. А если брать с точки зрения, скажем так, личного примера, морального состояния, то, когда боец видит, что он там не один, а с ефрейтором и так далее, это тоже сказывается», — добавил Дандыкин.