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Военный назвал ключевые преимущества Российской армии перед ВСУ

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин перечислил главные преимущества Российской армии перед Вооруженными силами Украины (ВСУ). В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что ВС России превосходят противника по численности, организации, мотивации и вооружению.

Источник: РИА "Новости"

«[ВС РФ] больше по численности, там уже назвали численность 721 тысяча на всех направлениях. Лучше организация, лучше мотивации, однозначно, если брать все направления. Если брать по вооружению, то сейчас у нас гораздо больше артиллерии, бронетехники. Стремительно учатся наши беспилотные системы, “Рубикон” и прочее. И еще, конечно, это работа нашей авиации, которая идет с применением корректируемых боеприпасов, бомб авиационных, гораздо эффективнее работает и в количественном и качественном отношении», — сказал Дандыкин.

По словам эксперта, советская военная школа превосходит школу НАТО, поскольку российские офицеры находятся рядом с бойцами на передовой, в отличие от западных.

«Советская военная школа превосходит натовскую школу. У нас офицеры находится с бойцами, а те офицеры сидят и взятки берут за передовой линией, они на передке не находятся. Традиция русского и советского офицерства все время говорила о том, что они находятся рядом, начиная от больших генералов и так далее, а у них по-другому. С одной стороны, если прагматически рассуждать, то это, наверное, неправильно. А если брать с точки зрения, скажем так, личного примера, морального состояния, то, когда боец видит, что он там не один, а с ефрейтором и так далее, это тоже сказывается», — добавил Дандыкин.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что армия России продолжит наступление на фронте и возьмет под контроль Одесскую и Николаевскую области, чтобы увеличить буферную зону.

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