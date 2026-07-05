Наёмники ВСУ из других стран практически перестали участвовать в боевых действиях на Херсонском направлении. Такая ситуация продолжается с марта 2026 года, информирует ТАСС со ссылкой на источник в пророссийском подполье.
«Тех, кто не сбежал и не был уничтожен нашими ударами, просто перебросили на другие участки. Оставшиеся же стараются не высовываться», — так охарактеризовал источник ситуацию на херсонском направлении, добавив, что многие наёмники ищут способ покинуть страну. При этом командование ВСУ возвращает сбежавших силой.
«Есть даже случаи, когда своих же наемников, пытавшихся сдаться в плен, добивали ударами FPV-дронов. Такая вот “забота” о личном составе», — рассказали в подполье.
Также в пророссийском подполье прокомментировали изменения в составе наёмников ВСУ. Сообщается, что в ВСУ числятся 16,5 тысяч наёмников, в основном это латиноамериканцы.