Стало известно, как российские бойцы доставляют грузы в зону СВО

Начальник расчета тяжелых дронов из 71-го отдельного полка беспилотных систем группировки «Запад» с позывным Змей рассказал, что российские военные в зоне СВО используют новые отечественные тяжелые БПЛА для успешной доставки боеприпасов и продовольствия своим сослуживцам.
«Работали мы в основном ночью. У нас на птице стоял тепловизор, то есть все было отлично видно. Мы прилетали, сбрасывали еду, боекомплект, воду и летели обратно», — поделился боец в беседе с ТАСС.
По его словам, управление новым тяжелым беспилотником оказалось даже проще, чем управление обычным FPV-дроном.
Как ранее сообщал KP.RU, российские военнослужащие начали использовать новый 9-дюймовый ударный дрон «Изделие-98» в зоне спецоперации. БПЛА в 90% случаев способен прямо попадать в цель.