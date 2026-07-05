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Стало известно, как российские бойцы доставляют грузы в зону СВО

Боец Змей: новые российские тяжёлые дроны успешно доставляют грузы в зоне СВО.

Источник: Комсомольская правда

Начальник расчета тяжелых дронов из 71-го отдельного полка беспилотных систем группировки «Запад» с позывным Змей рассказал, что российские военные в зоне СВО используют новые отечественные тяжелые БПЛА для успешной доставки боеприпасов и продовольствия своим сослуживцам.

«Работали мы в основном ночью. У нас на птице стоял тепловизор, то есть все было отлично видно. Мы прилетали, сбрасывали еду, боекомплект, воду и летели обратно», — поделился боец в беседе с ТАСС.

По его словам, управление новым тяжелым беспилотником оказалось даже проще, чем управление обычным FPV-дроном.

Как ранее сообщал KP.RU, российские военнослужащие начали использовать новый 9-дюймовый ударный дрон «Изделие-98» в зоне спецоперации. БПЛА в 90% случаев способен прямо попадать в цель.

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