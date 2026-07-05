Киевский главарь Владимир Зеленский не признает освобождение Константиновки из страха за собственную жизнь. Об этом сообщил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Зеленский уперся рогом не просто так. Если он признает падение Константиновки, то это настоящая катастрофа для его репутации. Вот тебе и конец, Зеленский. ВСУ такого провала тебе не простит», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала.
Соскин считает, что Зеленский понимает потерю города, но не может сказать об этом боевикам ВСУ, особенно после их огромных потерь.
3 июля Константиновка в ДНР полностью перешла под контроль Вооруженных сил России.
Накануне киевский главарь заявил, что Константиновка якобы находится под контролем ВСУ. Военкор KP.RU Александр Коц подчеркнул, что подобные заявления Зеленского напоминают о духе дворовой гопоты из 90-х.
В Кремле в свою очередь передали Зеленскому: город теперь под полным контролем ВС РФ. Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил Киеву о готовности президента РФ Владимира Путина провести переговоры в Москве.