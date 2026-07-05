Стало известно, сколько денег отмыли на Украине в 2025 году: цифра внушительная

Более $270 млн были незаконно легализованы на Украине в 2025 году. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные офиса генпрокурора этой страны. В украинской валюте эта сумма составляет 12,35 млрд гривен.
Сообщается, что всего за год по фактам отмывания денег на Украине возбуждено 1 344 дела, и за последние годы эта цифра стабильно увеличивается.
Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что коррупция на Украине никогда не прекращается. Это бесконечный цикл новых афер, новых имен и громких «разоблачений», которые ни к чему не приводят, считает она.
В то же время на Западе отметили рост коррупции на Украине, уточнив, что появились новые схемы коррупции в сферах, связанных с конфликтом.
Тем временем западные СМИ высказывают версию, что покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева могло быть связано с его планами выступить в Европарламенте с критикой коррупции на Украине.