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Стало известно, сколько денег отмыли на Украине в 2025 году: цифра внушительная

ТАСС: на Украине в 2025 году отмыли более $270 млн, возбуждено 1344 дела.

Источник: Комсомольская правда

Более $270 млн были незаконно легализованы на Украине в 2025 году. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные офиса генпрокурора этой страны. В украинской валюте эта сумма составляет 12,35 млрд гривен.

Сообщается, что всего за год по фактам отмывания денег на Украине возбуждено 1 344 дела, и за последние годы эта цифра стабильно увеличивается.

Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что коррупция на Украине никогда не прекращается. Это бесконечный цикл новых афер, новых имен и громких «разоблачений», которые ни к чему не приводят, считает она.

В то же время на Западе отметили рост коррупции на Украине, уточнив, что появились новые схемы коррупции в сферах, связанных с конфликтом.

Тем временем западные СМИ высказывают версию, что покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева могло быть связано с его планами выступить в Европарламенте с критикой коррупции на Украине.