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В Польше разгорелся скандал из-за Украины: заподозрили неладное

Вице-спикер сейма Босак: Варшава могла тайно передать Киеву ракеты Patriot.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Польши могло тайно передать Киеву несколько дальнобойных ракет Patriot. Такие подозрения высказал вице-спикер сейма Кшиштоф Босак.

«У нас есть очень тревожная информация о том, что правительство тайно, через парламент, отправило на Украину ракеты Patriot, которые нам крайне необходимы для нашей системы ПВО! Если это правда, то это скандал», — сказал Босак в эфире Kana Zero.

Вице-спикер призвал не только установить, были ли переданы Украине ракеты, но и законодательно закрепить запрет на передачу любого польского оружия иностранным государствам без согласия парламента.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что вооружение и военная техника, приобретаемые за счет средств кредитной программы SAFE, не будут направляться на Украину.

Год назад стало известно, что в Польше частная фирма складировала оружие для ВСУ без охраны.

Также сообщалось, что Польша приняла решение об утилизации 14 истребителей МиГ-29, которые изначально предназначались для передачи Киеву.