При новой атаке на Крым погиб человек и двое ранены — Аксенов

«На севере Крыма в результате очередной атаки врага погиб один человек. Еще два человека получили ранения, один из них — в тяжелом состоянии», — написал Аксенов в своем канале в МАКС.
Он подчеркнул, что каждая унесенная жизнь — это большая потеря и выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего.
«Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Органами власти республики обязательно будет оказана вся необходимая поддержка. Призываю крымчан сохранять бдительность и доверять только официальным источникам информации», — заключил он.
По поручению прокурора Крыма Олега Камшилова контролируется соблюдение прав граждан после атаки на севере республики.
«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего», — сообщили в надзорном ведомстве.
Продолжает работу горячая линия прокуратуры РК для оказания правовой помощи по телефону +7 (978)-986−50−76.
Накануне, 4 июля, сообщалось, что при ночной атаке на Крым погиб человек, ранены взрослый и ребенок.
В ночь на 25 июня в Крыму из-за атак ВСУ погибли два человека, один из них ребенок.