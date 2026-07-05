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При новой атаке на Крым погиб человек и двое ранены — Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл — РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще двое ранены на севере Крыма при атаке ВСУ, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«На севере Крыма в результате очередной атаки врага погиб один человек. Еще два человека получили ранения, один из них — в тяжелом состоянии», — написал Аксенов в своем канале в МАКС.

Он подчеркнул, что каждая унесенная жизнь — это большая потеря и выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего.

«Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Органами власти республики обязательно будет оказана вся необходимая поддержка. Призываю крымчан сохранять бдительность и доверять только официальным источникам информации», — заключил он.

По поручению прокурора Крыма Олега Камшилова контролируется соблюдение прав граждан после атаки на севере республики.

«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего», — сообщили в надзорном ведомстве.

Продолжает работу горячая линия прокуратуры РК для оказания правовой помощи по телефону +7 (978)-986−50−76.

Накануне, 4 июля, сообщалось, что при ночной атаке на Крым погиб человек, ранены взрослый и ребенок.

В ночь на 25 июня в Крыму из-за атак ВСУ погибли два человека, один из них ребенок.

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