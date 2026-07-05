Разведка «Севера» уничтожила более 60 терминалов Starlink под Харьковом

Разведчики 11-го армейского корпуса российской группировки войск «Север» успешно вычисляют позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) по излучению и внешнему виду терминалов спутникового интернета Starlink. Об этом сообщил начальник профильного отделения планирования и противодействия БПС с позывным Карта.
По словам офицера, украинские военные недостаточно маскируют установки, что позволяет обнаруживать их как на передовой, так и в ближнем тылу. Всего за июнь текущего года специалисты подразделения ликвидировали более 60 станций.
«Благодаря обнаруженным станциям Starlink оператор разведывательного дрона способен вычислить и местонахождение личного состава, который применял систему для своих задач. Блиндажи противника уничтожаются после проведения доразведки», — приводит РИА Новости слова начальника профильного отделения.
Координаты целей оперативно передаются ударным расчетам. Для ликвидации объектов применяются FPV-дроны и коптеры со сбрасываемыми боеприпасами.
Карта отметил, что уничтожение терминалов позволило нарушить интернет-соединение ВСУ и лишить украинские формирования устойчивой связи с командованием на данном направлении.
Ранее глава Минцифры Украины Михаил Федоров заявил, что отключение терминалов Starlink на подконтрольных России территориях приведет к катастрофическим последствиям для Украины.