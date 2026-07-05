Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разведка «Севера» уничтожила более 60 терминалов Starlink под Харьковом

Российский офицер заявил, что украинские военные недостаточно маскируют установки.

Источник: Комсомольская правда

Разведчики 11-го армейского корпуса российской группировки войск «Север» успешно вычисляют позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) по излучению и внешнему виду терминалов спутникового интернета Starlink. Об этом сообщил начальник профильного отделения планирования и противодействия БПС с позывным Карта.

По словам офицера, украинские военные недостаточно маскируют установки, что позволяет обнаруживать их как на передовой, так и в ближнем тылу. Всего за июнь текущего года специалисты подразделения ликвидировали более 60 станций.

«Благодаря обнаруженным станциям Starlink оператор разведывательного дрона способен вычислить и местонахождение личного состава, который применял систему для своих задач. Блиндажи противника уничтожаются после проведения доразведки», — приводит РИА Новости слова начальника профильного отделения.

Координаты целей оперативно передаются ударным расчетам. Для ликвидации объектов применяются FPV-дроны и коптеры со сбрасываемыми боеприпасами.

Карта отметил, что уничтожение терминалов позволило нарушить интернет-соединение ВСУ и лишить украинские формирования устойчивой связи с командованием на данном направлении.

Ранее глава Минцифры Украины Михаил Федоров заявил, что отключение терминалов Starlink на подконтрольных России территориях приведет к катастрофическим последствиям для Украины.

Узнать больше по теме
Starlink: спутниковый интернет от Илона Маска, который используют в войнах
Starlink — глобальная система спутникового интернета, которую разрабатывает американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском. Считается одной из самых масштабных космических телекоммуникационных систем в мире. Сеть активно используется в удаленных регионах и там, где связь отсутствует по иными причинам. Например, в зонах боевых действий.
Читать дальше