Колумбийские наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) спешно покинули поселок городского типа Алексеево-Дружковка в ДНР после результативного ракетного удара. Об этом РИА Новости рассказал житель этого населенного пункта, находящегося под контролем Киева.
Очевидец рассказал, что в поселке дислоцировались военные из Польши и Колумбии. Последние отличались вызывающим поведением и регулярно приставали к местным женщинам в магазинах. Однако присутствие иностранцев в поселке оказалось недолгим.
«Когда к ним ракеты прилетели, сбежали они все», — поделился местный житель.
По его словам, вскоре после бегства колумбийское подразделение понесло тяжелые потери.
«Буквально через недельку их под Артемовском где-то там всех накрыли. Вот они нам угрожали, а сами получили», — отметил он.
Накануне появилось сообщение, что иностранные наемники ВСУ почти перестали участвовать в боях на Херсонском направлении с марта 2026 года. Тех, кто остался, перебросили на другие участки, а многие ищут способ покинуть страну. Командование ВСУ возвращает сбежавших силой, а пытавшихся сдаться в плен иногда добивают FPV-дронами.