Колумбийские наемники сбежали из ДНР: что стало причиной

Накануне появилось сообщение, что иностранные наемники ВСУ почти перестали участвовать в боях на Херсонском направлении с марта 2026 года. Тех, кто остался, перебросили на другие участки, а многие ищут способ покинуть страну. Командование ВСУ возвращает сбежавших силой, а пытавшихся сдаться в плен иногда добивают FPV-дронами.