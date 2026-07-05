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Welt: скорость освобождения Константиновки удивляет

Корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве, признал, что скорость освобождения Константиновки российской армией вызывает удивление.

Источник: РИА "Новости"

Журналист заявил: «То, что все произошло так быстро, конечно, меня удивляет. Пусть у нас и нет подтверждения от украинской стороны, Хотя мы уже можем с уверенностью сказать, что там (в Константиновке. — Прим. ред.) происходит».

По словам Ваннера, украинские источники не подтверждают факт освобождения города, что, по его мнению, может быть связано с его значимостью для Киева. «Константиновка считалась важным опорным пунктом украинских оборонительных сооружений», — добавил он.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу для продвижения на Славянск и Краматорск.

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