Журналист заявил: «То, что все произошло так быстро, конечно, меня удивляет. Пусть у нас и нет подтверждения от украинской стороны, Хотя мы уже можем с уверенностью сказать, что там (в Константиновке. — Прим. ред.) происходит».
По словам Ваннера, украинские источники не подтверждают факт освобождения города, что, по его мнению, может быть связано с его значимостью для Киева. «Константиновка считалась важным опорным пунктом украинских оборонительных сооружений», — добавил он.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу для продвижения на Славянск и Краматорск.