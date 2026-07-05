Украинская армия оставила в Константиновке до нескольких сотен тел своих солдат. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Как следует из заявления, ужасающую картину ВС России увидели уже после освобождения города. К тому моменту в Константиновке оставалось большое количество тел боевиков ВСУ.
«Украинская сторона традиционно бежала из Константиновки, оставляя тела своих солдат. Их там до нескольких сотен», — сообщили в силовых структурах.
Собеседники агентства добавили, что сейчас российским военным приходится собирать тела погибших там, где это возможно. Другие подробности ситуации в Константиновке не приводятся.
Немногим ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин искренне поздравил российских военных с освобождением Константиновки. Представитель Кремля назвал ее важным укрепрайоном на пути освобождения Краматорска и Славянска. По его словам, украинская сторона с 2014 года укрепляла этот район и считала его неприступным, однако российские военные доказали обратное.