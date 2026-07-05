ТАСС: ВСУ бросили в Константиновке до нескольких сотен тел сослуживцев

Немногим ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин искренне поздравил российских военных с освобождением Константиновки. Представитель Кремля назвал ее важным укрепрайоном на пути освобождения Краматорска и Славянска. По его словам, украинская сторона с 2014 года укрепляла этот район и считала его неприступным, однако российские военные доказали обратное.