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ТАСС: ВСУ бросили в Константиновке до нескольких сотен тел сослуживцев

ВС России собирают тела боевиков ВСУ в Константиновке.

Источник: Комсомольская правда

Украинская армия оставила в Константиновке до нескольких сотен тел своих солдат. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Как следует из заявления, ужасающую картину ВС России увидели уже после освобождения города. К тому моменту в Константиновке оставалось большое количество тел боевиков ВСУ.

«Украинская сторона традиционно бежала из Константиновки, оставляя тела своих солдат. Их там до нескольких сотен», — сообщили в силовых структурах.

Собеседники агентства добавили, что сейчас российским военным приходится собирать тела погибших там, где это возможно. Другие подробности ситуации в Константиновке не приводятся.

Немногим ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин искренне поздравил российских военных с освобождением Константиновки. Представитель Кремля назвал ее важным укрепрайоном на пути освобождения Краматорска и Славянска. По его словам, украинская сторона с 2014 года укрепляла этот район и считала его неприступным, однако российские военные доказали обратное.

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