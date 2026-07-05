МО: ВС РФ ударили по объектам в Черниговской и Сумской областях

Согласно заявлению министерства, беспилотник «Герань-2 Сикер» поразил железнодорожный состав в населенном пункте Олешня Черниговской области. В ведомстве утверждают, что поезд применялся для перевозки грузов в интересах Вооруженных сил Украины. В Минобороны уточнили, что удар был нанесен накануне, а средства объективного контроля подтвердили поражение цели.
Также в ведомстве сообщили об использовании беспилотника «Герань-4 Сикер» против объекта энергетической инфраструктуры в Сумской области. По данным Минобороны, в результате удара по подстанции 110 кВ в районе населенного пункта Дьяковка без электроснабжения остались объекты, которые, как отмечается, использовались украинскими вооруженными формированиями.