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МО: ВС РФ ударили по объектам в Черниговской и Сумской областях

Минобороны России заявило о нанесении ударов по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры на Украине. Как сообщает ведомство, атаки осуществлялись с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Источник: РИА "Новости"

Согласно заявлению министерства, беспилотник «Герань-2 Сикер» поразил железнодорожный состав в населенном пункте Олешня Черниговской области. В ведомстве утверждают, что поезд применялся для перевозки грузов в интересах Вооруженных сил Украины. В Минобороны уточнили, что удар был нанесен накануне, а средства объективного контроля подтвердили поражение цели.

Также в ведомстве сообщили об использовании беспилотника «Герань-4 Сикер» против объекта энергетической инфраструктуры в Сумской области. По данным Минобороны, в результате удара по подстанции 110 кВ в районе населенного пункта Дьяковка без электроснабжения остались объекты, которые, как отмечается, использовались украинскими вооруженными формированиями.