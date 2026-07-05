Подразделения «Севера» улучшили тактическое положение в зоне СВО

Отмечается, что подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике аэромобильной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Зорино, Кияница, Малая Слободка, Толстодубово и Хмелевка Сумской области.