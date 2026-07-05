Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подразделения «Севера» улучшили тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 200 военных в зоне действий сил российской группировки войск «Север», улучшивших тактическое положение, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, 14 автомобилей и три артиллерийских орудия», — говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике аэромобильной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Зорино, Кияница, Малая Слободка, Толстодубово и Хмелевка Сумской области.

В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух тяжелых механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Мартовое, Нестерное, Петровка, Польная и Старый Салтов, говорится в сообщении.