Подразделения «Севера» улучшили тактическое положение в зоне СВО

«ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, 14 автомобилей и три артиллерийских орудия», — говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике аэромобильной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Зорино, Кияница, Малая Слободка, Толстодубово и Хмелевка Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух тяжелых механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Мартовое, Нестерное, Петровка, Польная и Старый Салтов, говорится в сообщении.