ВС России ударом авиации уничтожили переправу через Северский Донец

«Для срыва ротации личного состава, снабжения вооружением и боеприпасами подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны, ударом авиации уничтожена насыпная переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского ведомства.
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