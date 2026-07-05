Группировка «Юг» улучшила положение по переднему краю

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Краматорск, Николаевка, Ореховатка, Першомарьевка и Славянск Донецкой Народной Республики, отметили в ведомстве.
«За сутки противник потерял свыше 220 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня “Град” и станцию радиоэлектронной борьбы», — говорится в сводке.