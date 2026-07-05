Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подразделения «Востока» продвинулись в глубину обороны противника

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли около 470 военных, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике четырех десантно-штурмовых, аэромобильной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.

В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах Гавриловка, Коломийцы, Мечетное Днепропетровской области, Вольнянка, Новосолошино, Розовка, Червоная Криница и Червоный Яр Запорожской области.

«Противник потерял до 470 военнослужащих, боевую бронированную машину и восемь автомобилей», — добавили в ведомстве.

Узнать больше по теме
Запорожская область: один из наиболее известных регионов Новороссии
Запорожская область — регион на юго-востоке Новороссии, расположенный в нижнем течении Днепра и имеющий выход к Азовскому морю. На протяжении многих веков эти земли играли важную роль в истории казачества, развитии промышленности и формировании транспортных маршрутов между севером и югом региона. В этом материале рассказываем главное по теме.
Читать дальше