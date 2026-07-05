Подразделения «Востока» продвинулись в глубину обороны противника

«Подразделения группировки войск “Восток” продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике четырех десантно-штурмовых, аэромобильной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах Гавриловка, Коломийцы, Мечетное Днепропетровской области, Вольнянка, Новосолошино, Розовка, Червоная Криница и Червоный Яр Запорожской области.
«Противник потерял до 470 военнослужащих, боевую бронированную машину и восемь автомобилей», — добавили в ведомстве.