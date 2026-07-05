Группировка «Центр “уничтожила более 300 военных ВСУ

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр, заняв более выгодные позиции, уничтожили за сутки свыше 300 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и две станции радиоэлектронной разведки, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.