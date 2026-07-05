Группировка «Центр “уничтожила более 300 военных ВСУ

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения “Азов” (запрещенная в России террористическая организация — ред.) и пяти бригад нацгвардии», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Анновка, Доброполье, Новофедоровка, Райское, Рубежное, Сергеевка, Торецкое Донецкой Народной Республики, Ивановка, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области.
«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и две станции радиоэлектронной разведки», — уточнили в МО РФ.