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Группировка «Центр “уничтожила более 300 военных ВСУ

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр, заняв более выгодные позиции, уничтожили за сутки свыше 300 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и две станции радиоэлектронной разведки, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения “Азов” (запрещенная в России террористическая организация — ред.) и пяти бригад нацгвардии», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Анновка, Доброполье, Новофедоровка, Райское, Рубежное, Сергеевка, Торецкое Донецкой Народной Республики, Ивановка, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области.

«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и две станции радиоэлектронной разведки», — уточнили в МО РФ.