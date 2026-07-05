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Подразделения группировки «Днепр» за сутки уничтожили более 60 военных ВСУ

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 60 военных и 12 авто в зоне действий группировки войск «Днепр», сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ, 122-миллиметровая гаубица Д-30, 12 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и станция радиоэлектронной разведки», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что группировка «Днепр» нанесла поражение формированиям тяжелой механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Балабино, Верхняя Хортица, Кушугум и Новоалександровка Запорожской области.

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