Подразделения группировки «Днепр» за сутки уничтожили более 60 военных ВСУ

«Уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ, 122-миллиметровая гаубица Д-30, 12 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и станция радиоэлектронной разведки», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировка «Днепр» нанесла поражение формированиям тяжелой механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Балабино, Верхняя Хортица, Кушугум и Новоалександровка Запорожской области.
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