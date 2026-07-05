Подразделения «Запада» заняли более выгодные рубежи

Отмечается, что подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Кутьковки, Нижнего Соленого, Пристена в Харьковской области и Щурово в ДНР.