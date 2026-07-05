Подразделения «Запада» заняли более выгодные рубежи

«Всего в полосе ответственности группировки войск “Запад” потери противника составили более 220 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей и пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Кутьковки, Нижнего Соленого, Пристена в Харьковской области и Щурово в ДНР.