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Подразделения «Запада» заняли более выгодные рубежи

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российская группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской области и ДНР, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Всего в полосе ответственности группировки войск “Запад” потери противника составили более 220 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей и пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Кутьковки, Нижнего Соленого, Пристена в Харьковской области и Щурово в ДНР.