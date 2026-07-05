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ВС России нанесли удар по украинским военным аэродромам

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Вооруженными силами РФ за сутки нанесено поражение военным аэродромам ВСУ, сообщили Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение военным аэродромам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, местам производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах», — говорится в сообщении.