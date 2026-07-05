Минобороны рассказало о зачистке Красного Лимана

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Бойцы группировки «Запад» ведут разминирование и зачищают Красный Лиман от ВСУ, сообщили в Минобороны.
«Подразделения закрепления 25-й армии продолжают зачистку города от мелких групп и одиночных украинских боевиков. Штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии ведут наступление в направлении Голубых озер», — говорится в сводке.
Кроме того, российские ВКС уничтожили насыпную переправу через реку Северский Донец в районе села Маяки: это помогло сорвать ротацию личного состава и снабжение подразделений 63-й механизированной и 120-й бригады теробороны ВСУ, отметили в ведомстве.
За сутки потери противника в Красном Лимане составили до 20 украинских военных, боевую бронированную машину HMMWV, два пикапа, три дистанционно управляемых роботизированных комплекса и 11 пунктов управления дронами, добавили в министерстве.
В пятницу начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что освобождение города близится к завершению. Это важный административный центр и крупный железнодорожный узел, имеющий ключевое логистическое и оперативное значение. Контроль над ним позволит развить наступление на Славянск и Краматорск.