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В Кремле назвали происходящее на Украине «настоящей войной»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ИС «Вести» заявил, что специальная военная операция на Украине переросла в «настоящую войну». Причиной этого, по его словам, является поддержка Киева со стороны западных государств.

Источник: Reuters

«Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналось все как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон», — сказал он.

Как уточнил Песков, Запад предоставляет Украине возможность наводить вооружения на российские цели, задействуя собственную спутниковую инфраструктуру. В сложившихся условиях, добавил представитель Кремля, необходимо осознавать, что Киев «способен на все».

Ранее Песков отмечал, что военная операция России на Украине будет продолжена. Это заявление прозвучало после того, как российские войска установили полный контроль над Константиновкой в ДНР. О переходе города под контроль РФ президенту Владимиру Путину доложили 3 июля.

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