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Минобороны: более 20 СМИ захотели посетить Константиновку

Представители редакций средств массовой информации из более чем 20 стран изъявили желание прибыть в Константиновку для присутствия при процедуре передачи тел погибших военнослужащих. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в канале Министерства обороны России в «Максе».

Источник: AP 2024

«В случае согласия украинской стороны на предложенную гуманитарную акцию, Минобороны России было бы готово организовать работу журналистов в Константиновке», — отмечается в тексте заявления оборонного ведомства.

Днем ранее, в связи с освобождением данного населенного пункта, Министерство обороны РФ заявило о готовности передать тела погибших украинских военных при условии прекращения обстрелов Константиновки.

Военное ведомство предложило прекратить обстрел города 6 июля в период с 12:00 до 18:00 мск. В случае согласия украинская сторона должна была уведомить российское командование о принятом решении до 12:00 мск 5 июля. В Минобороны России не исключили, что передача тел может состояться непосредственно в Константиновке.

Доклад об установлении полного контроля российских войск над Константиновкой был представлен президенту Владимиру Путину 3 июля.