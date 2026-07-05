Минобороны: более 20 СМИ захотели посетить Константиновку

«В случае согласия украинской стороны на предложенную гуманитарную акцию, Минобороны России было бы готово организовать работу журналистов в Константиновке», — отмечается в тексте заявления оборонного ведомства.
Днем ранее, в связи с освобождением данного населенного пункта, Министерство обороны РФ заявило о готовности передать тела погибших украинских военных при условии прекращения обстрелов Константиновки.
Военное ведомство предложило прекратить обстрел города 6 июля в период с 12:00 до 18:00 мск. В случае согласия украинская сторона должна была уведомить российское командование о принятом решении до 12:00 мск 5 июля. В Минобороны России не исключили, что передача тел может состояться непосредственно в Константиновке.
Доклад об установлении полного контроля российских войск над Константиновкой был представлен президенту Владимиру Путину 3 июля.