Минобороны: более 20 СМИ захотели посетить Константиновку

Военное ведомство предложило прекратить обстрел города 6 июля в период с 12:00 до 18:00 мск. В случае согласия украинская сторона должна была уведомить российское командование о принятом решении до 12:00 мск 5 июля. В Минобороны России не исключили, что передача тел может состояться непосредственно в Константиновке.