МО: Киев отказался забирать тела погибших в Константиновке

Минобороны предложило Вооруженным силам Украины (ВСУ) прекратить огонь в городе 6 июля с 12:00 до 18:00 мск. Киев должен был уведомить российское командование о своем решении до полудня 5 июля. В ведомстве также не исключали, что передача тел погибших могла бы состояться непосредственно в Константиновке.