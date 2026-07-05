МО: Киев отказался забирать тела погибших в Константиновке

Как сообщила пресс-служба Минобороны России в «Максе», «в ходе проработки данного вопроса по линии спецслужб украинская сторона отказалась от этого предложения».
В оборонном ведомстве отметили, что украинская сторона «не сделала абсолютно ничего, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно захоронены родственниками».
Ранее российское ведомство заявило о готовности передать тела погибших украинских военных в связи с установлением контроля над населенным пунктом. Условием для этого являлось прекращение обстрелов Константиновки.
Минобороны предложило Вооруженным силам Украины (ВСУ) прекратить огонь в городе 6 июля с 12:00 до 18:00 мск. Киев должен был уведомить российское командование о своем решении до полудня 5 июля. В ведомстве также не исключали, что передача тел погибших могла бы состояться непосредственно в Константиновке.