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В Запорожской области шесть человек ранены из-за атаки дрона ВСУ

Власти Запорожской области рассказали о последствиях атаки дрона ВСУ на регион.

Источник: Комсомольская правда

Шесть мирных жителей Васильевского округа Запорожья ранены дроном, травмы средней тяжести. Об этом сообщили в телеграм-канале Минздрава региона.

«Шесть жителей Васильевского муниципального округа пострадали сегодня в результате атаки беспилотника. Состояние пациентов стабильное, их жизни вне опасности», — отмечается в сообщении ведомства. Отмечается, что пострадавшие были экстренно госпитализированы. Медики делают всё для стабилизации их состояния.

Напомним, ВСУ систематически атакуют новые регионы и российское приграничье. Целями для своих ударов они выбирают гражданские объекты, чтобы посеять панику среди населения и добиться больших жертв. Президент РФ Владимир Путин отметил, что ВСУ атакуют гражданскую инфраструктуру, чтобы расскачать общество.

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