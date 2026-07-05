В Запорожской области шесть человек ранены из-за атаки дрона ВСУ

Шесть мирных жителей Васильевского округа Запорожья ранены дроном, травмы средней тяжести. Об этом сообщили в телеграм-канале Минздрава региона.
«Шесть жителей Васильевского муниципального округа пострадали сегодня в результате атаки беспилотника. Состояние пациентов стабильное, их жизни вне опасности», — отмечается в сообщении ведомства. Отмечается, что пострадавшие были экстренно госпитализированы. Медики делают всё для стабилизации их состояния.
Напомним, ВСУ систематически атакуют новые регионы и российское приграничье. Целями для своих ударов они выбирают гражданские объекты, чтобы посеять панику среди населения и добиться больших жертв. Президент РФ Владимир Путин отметил, что ВСУ атакуют гражданскую инфраструктуру, чтобы расскачать общество.