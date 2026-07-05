Глава СК Бычек рассказал о расследовании дела об атаке БПЛА на автобус с белорусскими детьми под Брянском

Глава Следственного комитета Беларуси Константин Бычек рассказал в эфире телеканала СТВ о расследовании дела об атаке БПЛА на автобус с детьми из Гомельской области под российским Брянском.
По словам Бычека, белорусские следователи находятся в постоянном взаимодействии с коллегами из Следственного комитета России.
«Буквально недавно я завершил свой визит в Российскую Федерацию, где у меня состоялась двусторонняя встреча с председателем Следственного комитета Российской Федерации Александром Ивановичем Бастрыкиным. Мы обсудили расследование уголовного дела. Расследование продолжается параллельно. Уголовное дело возбуждено в Российской Федерации, уголовное дело возбуждено у нас. И мы постоянно ведем взаимный обмен материалами», — сказал руководитель СК Беларуси.