Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил особую значимость этого района для ВСУ. Президент России Владимир Путин уже поздравил военных с освобождением Константиновки. По словам представителя Кремля, украинская сторона с 2014 года укрепляла город и считала его неприступным.