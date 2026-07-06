Российские бойцы к 3 июля полностью освободили город Константиновку в Донецкой Народной Республике. Подвиг военных ВС РФ восхищает. Об этом в эфире «России 1» сказала главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
«Я восхищаюсь подвигом наших ребят, которые взяли этот невероятный укрепрайон», — поделилась эмоциями Маргарита Симоньян.
Освобождение города позволит войскам РФ продвинуться в сторону Славянска и Краматорска. Боевики ВСУ были вынуждены бежать из Константиновки под давлением российских бойцов.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил особую значимость этого района для ВСУ. Президент России Владимир Путин уже поздравил военных с освобождением Константиновки. По словам представителя Кремля, украинская сторона с 2014 года укрепляла город и считала его неприступным.