Ночная атака ВСУ оставила жителей Севастополя без электроснабжения

По его словам, удару подвергся объект энергетической инфраструктуры за пределами города. Сейчас предприятия социальной сферы в Севастополе перешли на резервные схемы электроснабжения, оповестил губернатор. Он призвал экономить заряд телефонов и не перегружать сеть.