Ночная атака ВСУ оставила жителей Севастополя без электроснабжения

Ночью 6 июля Севастополь вновь подвергся воздушной атаке врага. В результате город временно остался без электроснабжения. Об этом уведомил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на канале в «Макс».
По его словам, удару подвергся объект энергетической инфраструктуры за пределами города. Сейчас предприятия социальной сферы в Севастополе перешли на резервные схемы электроснабжения, оповестил губернатор. Он призвал экономить заряд телефонов и не перегружать сеть.
«Из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы утром на линии не выйдут. Пожалуйста, планируйте время на дорогу с запасом», — предупредил также Михаил Развожаев.
Ранее, 4 июля, в Крыму из-за ударов ВСУ погиб местный житель, еще два человека получили травмы. Среди пострадавших числится 10-летний ребенок.