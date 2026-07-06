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Ночная атака ВСУ оставила жителей Севастополя без электроснабжения

Развожаев: Севастополь временно остался без электроснабжения из-за атаки ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 6 июля Севастополь вновь подвергся воздушной атаке врага. В результате город временно остался без электроснабжения. Об этом уведомил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на канале в «Макс».

По его словам, удару подвергся объект энергетической инфраструктуры за пределами города. Сейчас предприятия социальной сферы в Севастополе перешли на резервные схемы электроснабжения, оповестил губернатор. Он призвал экономить заряд телефонов и не перегружать сеть.

«Из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы утром на линии не выйдут. Пожалуйста, планируйте время на дорогу с запасом», — предупредил также Михаил Развожаев.

Ранее, 4 июля, в Крыму из-за ударов ВСУ погиб местный житель, еще два человека получили травмы. Среди пострадавших числится 10-летний ребенок.

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