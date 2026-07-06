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Куда делись боевики ВСУ после отступления из Константиновки?

Комбат «Агалу» сообщил, что солдаты ВСУ от Константиновки бегут на северо-запад.

Источник: Комсомольская правда

Украинские боевики оставили Константиновку из-за давления военных РФ. Солдаты ВСУ сбежали на северо-запад. Они покинули Константиновку разрозненными группами. Такими данными поделился командир 2-го батальона 1465-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск «Агалу», транслирует ТАСС.

Боец подчеркнул, что группы ВСУ бегут под натиском подразделений ВС РФ. По его словам, российские огневые группы ликвидируют оставшихся боевиков. Их, бегущими, замечают ежедневно.

«Практически весь личный состав противника мы незамедлительно уничтожаем», — рассказал комбат с позывным «Агалу».

Бойцы к 3 июля полностью освободили город Константиновку. Подвиг военных ВС РФ восхищает, сказала главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она напомнила, что город был мощным укрепрайоном ВСУ.

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