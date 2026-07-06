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Собянин: Средствами ПВО пресечена атака семи БПЛА на подлете к Москве

Над Московским регионом ночью сбили три БПЛА ВСУ, а затем еще четыре.

Источник: Комсомольская правда

Украинские дроны ночью 6 июля пытаются ударить по Москве. На подлете к столице ликвидировали семь беспилотника. Сначала о ликвидации трех дронов оповестил в канале в «Макс» мэр Москвы Сергей Собянин.

Сообщение о перехвате дронов появилось в 02:20. Это первая серия БПЛА, ликвидированная с начала суток. В регионе также введены ограничения в нескольких аэропортах. Так, Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

«ПВО Минобороны сбили три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Сергей Собянин.

Вскоре после этого мэр Москвы опубликовал сообщение о том, что на подлете к столице сбиты еще четыре дрона ВСУ.

Атака ВСУ на Севастополь оставила жителей без электричества. Удару этой ночью подвергся объект энергетической инфраструктуры за пределами города. Севастополь временно остался без электроснабжения.

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