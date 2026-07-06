Собянин: Средствами ПВО пресечена атака семи БПЛА на подлете к Москве

Украинские дроны ночью 6 июля пытаются ударить по Москве. На подлете к столице ликвидировали семь беспилотника. Сначала о ликвидации трех дронов оповестил в канале в «Макс» мэр Москвы Сергей Собянин.
Сообщение о перехвате дронов появилось в 02:20. Это первая серия БПЛА, ликвидированная с начала суток. В регионе также введены ограничения в нескольких аэропортах. Так, Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.
«ПВО Минобороны сбили три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Сергей Собянин.
Вскоре после этого мэр Москвы опубликовал сообщение о том, что на подлете к столице сбиты еще четыре дрона ВСУ.
Атака ВСУ на Севастополь оставила жителей без электричества. Удару этой ночью подвергся объект энергетической инфраструктуры за пределами города. Севастополь временно остался без электроснабжения.