Бойцы ВС РФ нашли котенка среди руин в ДНР: он пережил мощные удары ВСУ

Днем 5 июля от ударов ВСУ пострадали четыре мирных жителя Донецкой Народной Республики. В Макеевке ранения средней степени тяжести получил мужчина 1964 года рождения. В Горловке при атаке на автомобиль пострадали два мужчины. В Волновахе из-за удара ВСУ по дому ранен еще один житель.