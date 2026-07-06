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Бойцы ВС РФ нашли котенка среди руин в ДНР: он пережил мощные удары ВСУ

Котенок Фипик пережил мощные удары беспилотников ВСУ на донецком направлении.

Источник: Комсомольская правда

Украинские боевики не щадят не только мирных граждан, но и беззащитных животных. На донецком направлении обнаружили чудом выжившего котенка. Бойцы ВС РФ назвали его Фипик. Котенок пережил мощные удары украинских беспилотников, пишет Telegram-канал Shot.

По его сведениям, питомца удалось выходить. Котенок уже идет на поправку.

Российские бойцы обнаружили Фипика среди руин на донецком направлении. Котенок оказался под атакой дронов и пролетел несколько метров в результате действия взрывной волны.

Днем 5 июля от ударов ВСУ пострадали четыре мирных жителя Донецкой Народной Республики. В Макеевке ранения средней степени тяжести получил мужчина 1964 года рождения. В Горловке при атаке на автомобиль пострадали два мужчины. В Волновахе из-за удара ВСУ по дому ранен еще один житель.