Украинские военные испытывают дефицит дронов на константиновском направлении. Об этом заявил командир 2-го батальона 1465-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск ВС РФ с позывным «Агалу».
«Заметно, что противник, у него не хватает средств, которые могут летать и разведывать Константиновку», — сказал военнослужащий в интервью ТАСС.
«Агалу» добавил, что разрозненные подразделения ВСУ отступают от Константиновски в северо-западном направлении под давлением российских войск. По его словам, большая часть украинских военных уничтожается на месте.
Ранее KP.RU сообщал, что российские военные освободили населенный пункт Василевка на территории Донецкой Народной Республики. Также были взяты под контроль населенные пункты Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка в Харьковской области.