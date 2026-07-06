Стало известно, какую дорогу открывает для ВС РФ освобождение Константиновки

«Самое главное, что мы на Краматорск начнем движение и быстрее уничтожим противника», — резюмировал военный с позывным Агалу. Комбат сообщил, что ВСУ оставили Константиновку из-за давления ВС РФ. Солдаты сбежали на северо-запад. Они покинули Константиновку разрозненными группами под натиском подразделений ВС России. По словам военного, российские огневые группы ликвидируют оставшихся боевиков.