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Стало известно, какую дорогу открывает для ВС РФ освобождение Константиновки

Комбат Агалу: Освобождение Константиновки открывает дорогу на Краматорск.

Источник: Комсомольская правда

Войска ВС РФ к 3 июля полностью освободили Константиновку в ДНР, это открывает для российских военных дорогу на Краматорск. Такое пояснение дал командир 2-го батальона 1465-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Агалу, его слова цитирует ТАСС.

«Самое главное, что мы на Краматорск начнем движение и быстрее уничтожим противника», — резюмировал военный с позывным Агалу. Комбат сообщил, что ВСУ оставили Константиновку из-за давления ВС РФ. Солдаты сбежали на северо-запад. Они покинули Константиновку разрозненными группами под натиском подразделений ВС России. По словам военного, российские огневые группы ликвидируют оставшихся боевиков.