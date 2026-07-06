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Бойцы группировки «Запад» за сутки уничтожили 111 тяжелых дронов ВСУ

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили 111 тяжелых квадрокоптеров, 35 беспилотников самолетного типа, а также 6 складов боеприпасов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Иван Бигма.

Источник: РИА "Новости"

«Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 35 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 111 тяжелых квадрокоптеров и барражирующий боеприпас противника», — сказал он.

Бигма также отметил, что бойцами группировки вскрыты и уничтожены 6 полевых складов боеприпасов, 43 пункта управления БПЛА и 2 станции спутниковой связи Starlink.

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