ВСУ за сутки потеряли 9 НРТК и 16 пунктов управления БПЛА в зоне «Южной»

«Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 21 антенна связи и БПЛА, 9 наземных робототехнических комплексов. Поражены 16 пунктов управления БПЛА, а также 2 блиндажа с личным составом ВСУ. Сбиты 15 беспилотников противника», — сказал офицер.
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