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ВСУ за сутки потеряли 9 НРТК и 16 пунктов управления БПЛА в зоне «Южной»

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. ВСУ в результате действий Южной группировки войск потеряли за сутки на трех направлениях боевых действий 9 наземных робототехнических комплексов (НРТК), 15 дронов, 21 антенну связи БПЛА и 16 пунктов управления беспилотниками. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Вадим Астафьев.

Источник: AP 2024

«Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 21 антенна связи и БПЛА, 9 наземных робототехнических комплексов. Поражены 16 пунктов управления БПЛА, а также 2 блиндажа с личным составом ВСУ. Сбиты 15 беспилотников противника», — сказал офицер.

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