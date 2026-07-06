Штурмовики «Востока» проникли в тыл ВСУ при освобождении Лесного

По его словам, перед началом штурма российские военнослужащие выявляли блиндажи, позиции операторов БПЛА и антенны связи противника, после чего по ним наносили удары FPV-дронами. Затем малые штурмовые группы скрытно проходили между боевыми порядками ВСУ и начинали атаку с тыла.
«Штурмовики малыми группами проходили сквозь боевые порядки противника. Штурм начинался оттуда, где противник не ждал — со спины. Именно это принесло свои плоды, потому что там была очень серьезная линия обороны», — рассказал Том.
Он отметил, что при подходе к населенному пункту российским подразделениям пришлось форсировать реку и действовать под постоянным воздействием FPV-дронов и тяжелых беспилотников типа «Баба-яга». По словам военнослужащего, расчеты российских БПЛА эффективно противодействовали украинским беспилотникам, уничтожив в ходе боев около 30−38 вражеских дронов.
Том также рассказал об одном из отличившихся штурмовиков. По его словам, во время скрытного продвижения через позиции противника военнослужащий неожиданно вступил в стрелковый бой сразу с четырьмя украинскими военными.
«Он проходил сквозь боевые порядки противника и вступил в бой с четырьмя солдатами. Вышел из него победителем, даже не получив ранения. Все четверо были ликвидированы», — сообщил командир взвода.
Минобороны России 30 июня сообщило об освобождении населенного пункта Лесное в Запорожской области силами группировки войск «Восток».