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Офицер рассказал об освобождении Василевки в ДНР

ДОНЕЦК, 6 июл — РИА Новости. Штурмовики группировки войск «Центр» отрезали от снабжения и полностью освободили населенный пункт Василевка в ДНР за два месяца, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмового отряда «Шторм» 30-й гвардейской мотострелковой бригады майор Алексей Леонтьев.

Источник: © РИА Новости

Минобороны РФ 4 июля сообщило об освобождении Василевки в Донецкой Народной Республике. Как сообщил Леонтьев, перед подразделением была поставлена задача освободить от противника населенный пункт Василевка и все прилегающие территории.

«Реализация этой задачи проходила в течение двух месяцев. Первые две-три недели мы заходили малыми группами, насыщались, и дальше понемногу просачивались. Встречали противника, который был замаскирован, поражали его в стрелковом бою. Мы сразу закрыли все подходы, подступы. Также у нас бойцы заняли позиции, которые позволяли наблюдать за перемещением противника», — сообщил офицер.

По его словам, вскрытые огневые точки и укрытия противника уничтожались FPV-дронами и сбросами.

«Первостепенная задача была накопиться в населенном пункте, рассредоточиться, выявить противника, обрезать пути подходов. Дальше уничтожить противника, как в населенном пункте, так и не дать противнику зайти в него, отрезать все резервы противника», — добавил офицер.

Он также отметил, что на финальной стадии освобождения населенного пункта от украинских боевиков активно работал артиллерийский дивизион и расчеты беспилотных систем 30-й бригады, а также смежные подразделения операторов БПЛА.