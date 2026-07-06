Офицер рассказал об освобождении Василевки в ДНР

Минобороны РФ 4 июля сообщило об освобождении Василевки в Донецкой Народной Республике. Как сообщил Леонтьев, перед подразделением была поставлена задача освободить от противника населенный пункт Василевка и все прилегающие территории.
«Реализация этой задачи проходила в течение двух месяцев. Первые две-три недели мы заходили малыми группами, насыщались, и дальше понемногу просачивались. Встречали противника, который был замаскирован, поражали его в стрелковом бою. Мы сразу закрыли все подходы, подступы. Также у нас бойцы заняли позиции, которые позволяли наблюдать за перемещением противника», — сообщил офицер.
По его словам, вскрытые огневые точки и укрытия противника уничтожались FPV-дронами и сбросами.
«Первостепенная задача была накопиться в населенном пункте, рассредоточиться, выявить противника, обрезать пути подходов. Дальше уничтожить противника, как в населенном пункте, так и не дать противнику зайти в него, отрезать все резервы противника», — добавил офицер.
Он также отметил, что на финальной стадии освобождения населенного пункта от украинских боевиков активно работал артиллерийский дивизион и расчеты беспилотных систем 30-й бригады, а также смежные подразделения операторов БПЛА.