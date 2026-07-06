Офицер рассказал об освобождении Василевки в ДНР

«Реализация этой задачи проходила в течение двух месяцев. Первые две-три недели мы заходили малыми группами, насыщались, и дальше понемногу просачивались. Встречали противника, который был замаскирован, поражали его в стрелковом бою. Мы сразу закрыли все подходы, подступы. Также у нас бойцы заняли позиции, которые позволяли наблюдать за перемещением противника», — сообщил офицер.