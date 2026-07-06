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Выезд из Ярославля в сторону Москвы временно перекрыт: в чем причина

Губернатор Евраев: выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыт из-за атаки ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Украинские дроны пытались атаковать Ярославскую область. С 01:20 в регионе введен режим опасности БПЛА. В связи с этим, выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыт. Движение будет доступно после отмены беспилотной опасности. Так сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в «Макс».

Он проинформировал об отражении атаки дронов над регионом. Губернатор призвал жителей соблюдать меры безопасности и ждать отмены сигнала «Беспилотная опасность».

«Перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении», — посоветовал Михаил Евраев.

Силами ПВО также пресечена атака нескольких БПЛА на Москву. Последняя серия дронов ВСУ, летевших на столицу, отражена в 03:15.

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