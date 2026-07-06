Выезд из Ярославля в сторону Москвы временно перекрыт: в чем причина

Украинские дроны пытались атаковать Ярославскую область. С 01:20 в регионе введен режим опасности БПЛА. В связи с этим, выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыт. Движение будет доступно после отмены беспилотной опасности. Так сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в «Макс».