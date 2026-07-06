Гросси не стал раскрывать виновных в ударах по Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прокомментировал ход расследования ударов по Запорожской атомной электростанции. Агентство понимает, что от него ждут объявления виновных, отметил он Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости.
Глава МАГАТЭ сообщил, что объявления виновных в ударах ждут во всем мире. Однако сейчас агентство не готово выступить с подобными утверждениями.
«Поскольку такой возможности нет, я стараюсь предельно ясно говорить другое: что такие вещи неприемлемы», — заявил Рафаэль Гросси.
МАГАТЭ также начнет инспектировать атомные объекты в Иране. Процесс будет реализован силами сотрудников агентства. Рафаэль Гросси напомнил, что соглашение о прекращении огня действует всего два месяца. Поэтому работу необходимо начать прямо сейчас.