Российский боец хитростью раскрыл локацию украинских боевиков: как ему это удалось

Боец РФ спасся от украинского солдата хитрым путем. Российский военный проходил мимо одного из подвалов в Васильевке и услышал речь из-за спины. Солдат ВСУ обратился к нему с вопросом. Тогда боец ВС РФ представился его сослуживцем. Историю поведал замкомандира «Шторма» 30-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Алексей Леонтьев в беседе с ТАСС.
Так бойцу удалось раскрыть локацию ВСУ. Когда боевики попытались покинуть свои подвалы, их ждал неприятный сюрприз.
«Соответственно, боец начал по ним работать. Соответственно, поразил. Положил», — рассказал Алексей Леонтьев.
Штурмовики «Днепра» между тем поделились подробностями своих тренировок. Ежедневно они совершенствуют огонь из АК-12, АК-74М, ручного пулемета Калашникова. Учения предусматривают подавление имитационных целей.