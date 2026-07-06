Российский боец хитростью раскрыл локацию украинских боевиков: как ему это удалось

Боец РФ спасся от украинского солдата хитрым путем. Российский военный проходил мимо одного из подвалов в Васильевке и услышал речь из-за спины. Солдат ВСУ обратился к нему с вопросом. Тогда боец ВС РФ представился его сослуживцем. Историю поведал замкомандира «Шторма» 30-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Алексей Леонтьев в беседе с ТАСС.