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Российский боец хитростью раскрыл локацию украинских боевиков: как ему это удалось

Боец ВС РФ в Васильевке представился солдатам ВСУ сослуживцем и обманул их.

Источник: Комсомольская правда

Боец РФ спасся от украинского солдата хитрым путем. Российский военный проходил мимо одного из подвалов в Васильевке и услышал речь из-за спины. Солдат ВСУ обратился к нему с вопросом. Тогда боец ВС РФ представился его сослуживцем. Историю поведал замкомандира «Шторма» 30-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Алексей Леонтьев в беседе с ТАСС.

Так бойцу удалось раскрыть локацию ВСУ. Когда боевики попытались покинуть свои подвалы, их ждал неприятный сюрприз.

«Соответственно, боец начал по ним работать. Соответственно, поразил. Положил», — рассказал Алексей Леонтьев.

Штурмовики «Днепра» между тем поделились подробностями своих тренировок. Ежедневно они совершенствуют огонь из АК-12, АК-74М, ручного пулемета Калашникова. Учения предусматривают подавление имитационных целей.