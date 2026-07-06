В Киеве в ночь на 6 июля вновь прогремела серия мощных взрывов. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное». Это уже пятая волна взрывов, зафиксированная в украинской столице за ночь.
«Новая серия взрывов в столице», — говорится в сообщении в телеграм-канале телеканала.
Первые сообщения о взрывах начали поступать вскоре после объявления воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве она была объявлена в 01:12 по московскому времени.
В течение нескольких часов в разных районах Киева неоднократно были слышны новые взрывы. Помимо столицы, предупреждения об угрозе с воздуха действуют и в ряде других регионов Украины.
На этом фоне мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице работают силы противовоздушной обороны. Он призвал жителей соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытиях.
Ранее вооруженные силы России в ответ на террористические атаки киевского режима нанесли массированный удар. В Министерстве обороны РФ отметили, что в результате были поражены предприятия военной промышленности и ТЭК в Киеве и Киевской области.
По данным оборонного ведомства, также была поражена инфраструктура украинских военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
Константиновка в ДНР 3 июля полностью перешла под контроль Вооруженных сил России. Населенный пункт был одним из четырех городов-крепостей ВСУ в Донбассе. Для его удержания противник сформировал группировку численностью до 15,5 тысяч военнослужащих.
Позже Украина отказалась забирать тела военных ВСУ из Константиновки. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник связал это с нежеланием Киева рушить картину своих выдуманных «побед».
Киевский режим в ночь на 4 июля безуспешно попытался нанести массированный удар по России крылатыми ракетами «Фламинго». В Минобороны РФ уточнили, что таким образом Владимир Зеленский пытался перевести внимание Запада с последствий удара возмездия по Киеву и провала ВСУ в Константиновке.
Позже политолог Александр Михайлов в интервью KP.RU отметил, что западные страны пытаются не заметить успех российских военных в Константиновке.