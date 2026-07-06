Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве прогремела пятая серия взрывов: подробности на утро 6 июля

Пятая волна взрывов произошла в Киеве.

Источник: Комсомольская правда

В Киеве в ночь на 6 июля вновь прогремела серия мощных взрывов. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное». Это уже пятая волна взрывов, зафиксированная в украинской столице за ночь.

«Новая серия взрывов в столице», — говорится в сообщении в телеграм-канале телеканала.

Первые сообщения о взрывах начали поступать вскоре после объявления воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве она была объявлена в 01:12 по московскому времени.

В течение нескольких часов в разных районах Киева неоднократно были слышны новые взрывы. Помимо столицы, предупреждения об угрозе с воздуха действуют и в ряде других регионов Украины.

На этом фоне мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице работают силы противовоздушной обороны. Он призвал жителей соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытиях.

Ранее вооруженные силы России в ответ на террористические атаки киевского режима нанесли массированный удар. В Министерстве обороны РФ отметили, что в результате были поражены предприятия военной промышленности и ТЭК в Киеве и Киевской области.

По данным оборонного ведомства, также была поражена инфраструктура украинских военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Константиновка в ДНР 3 июля полностью перешла под контроль Вооруженных сил России. Населенный пункт был одним из четырех городов-крепостей ВСУ в Донбассе. Для его удержания противник сформировал группировку численностью до 15,5 тысяч военнослужащих.

Позже Украина отказалась забирать тела военных ВСУ из Константиновки. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник связал это с нежеланием Киева рушить картину своих выдуманных «побед».

Киевский режим в ночь на 4 июля безуспешно попытался нанести массированный удар по России крылатыми ракетами «Фламинго». В Минобороны РФ уточнили, что таким образом Владимир Зеленский пытался перевести внимание Запада с последствий удара возмездия по Киеву и провала ВСУ в Константиновке.

Позже политолог Александр Михайлов в интервью KP.RU отметил, что западные страны пытаются не заметить успех российских военных в Константиновке.

Узнать больше по теме
Воздушная тревога: что означает сигнал и как правильно действовать
Воздушная тревога — это сигнал гражданской обороны, который предупреждает население об угрозе удара с воздуха или другой опасности, требующей немедленного укрытия. В последние годы этот сигнал стал хорошо знаком жителям многих российских регионов, однако далеко не все знают, как правильно действовать после его объявления. В материале рассказываем, что означает воздушная тревога, как звучит сирена, какие действия рекомендуют в МЧС и что делать после отбоя.
Читать дальше