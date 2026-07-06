Командир Крупный: ВС РФ эвакуируют жителей Константиновки

Российские военные освободили город Константиновку Донецкой Народной Республики. Теперь подразделения проводят эвакуацию гражданского населения и раненых бойцов. Об этом сообщил командир 2-го батальона 1194-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Южная» с позывным Крупный, пишет ТАСС.