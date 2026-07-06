Командир Крупный: ВС РФ эвакуируют жителей Константиновки

Российские военные освободили город Константиновку Донецкой Народной Республики. Теперь подразделения проводят эвакуацию гражданского населения и раненых бойцов. Об этом сообщил командир 2-го батальона 1194-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Южная» с позывным Крупный, пишет ТАСС.
Работа началась после полного освобождения города. О зачистке Константиновки от ВСУ стало известно вечером 3 июля.
«Идет планомерная работа по эвакуации мирных жителей, соответственно, по эвакуации трехсотых [раненых] наших ребят», — прокомментировал командир батальона Крупный.
Освободив Константиновку, ВС РФ открыли дорогу на Краматорск. Солдаты ВСУ сбежали на северо-запад. Они покинули Константиновку разрозненными группами под натиском подразделений ВС России.