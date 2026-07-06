«Беспилотная опасность» объявлена в Башкирии: введены ограничения в аэропорту

В международном аэропорту «Уфа» введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Управление гражданской защиты Уфы призывает горожан уйти с открытых участков улиц и не подходить к окнам и стеклянным поверхностям. Необходимо следить за официальными сообщениями и выполнять указания властей. При чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.