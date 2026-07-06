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«Беспилотная опасность» объявлена в Башкирии: введены ограничения в аэропорту

На территории Башкирии объявили «Беспилотную опасность».

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 6 июля, в Башкирии объявили режим «Беспилотная опасность». Об этом рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

В международном аэропорту «Уфа» введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Управление гражданской защиты Уфы призывает горожан уйти с открытых участков улиц и не подходить к окнам и стеклянным поверхностям. Необходимо следить за официальными сообщениями и выполнять указания властей. При чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.