Предприятие загорелось в Калужской области в результате атаки БПЛА

Над Калужской областью ночью перехватили 16 украинских беспилотников. Позже стало известно, что на промышленном предприятии произошло возгорание. Так проинформировал губернатор Калужской области Владислав Шапша в «Макс».
Беспилотники силами ПВО сбиты над территориями Боровского, Дзержинского, Малоярославецкого и Мосальского муниципальных округов. Дроны также перехвачены на окраине Обнинска.
«На промышленном предприятии в Дзержинском округе произошло возгорание. Сотрудники предприятия оперативно эвакуированы», — оповестил Владислав Шапша.
Дроны ночью также попытались ударить по Москве. Вблизи столицы ликвидировали несколько беспилотников. В регионе были введены ограничения в аэропортах. О последствиях на земле от попыток атак ВСУ информации нет.