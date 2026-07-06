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Предприятие загорелось в Калужской области в результате атаки БПЛА

В Калужской области за ночь сбили 16 БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Над Калужской областью ночью перехватили 16 украинских беспилотников. Позже стало известно, что на промышленном предприятии произошло возгорание. Так проинформировал губернатор Калужской области Владислав Шапша в «Макс».

Беспилотники силами ПВО сбиты над территориями Боровского, Дзержинского, Малоярославецкого и Мосальского муниципальных округов. Дроны также перехвачены на окраине Обнинска.

«На промышленном предприятии в Дзержинском округе произошло возгорание. Сотрудники предприятия оперативно эвакуированы», — оповестил Владислав Шапша.

Дроны ночью также попытались ударить по Москве. Вблизи столицы ликвидировали несколько беспилотников. В регионе были введены ограничения в аэропортах. О последствиях на земле от попыток атак ВСУ информации нет.

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