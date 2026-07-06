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Бойцы ВС РФ срывают логистику ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС РФ дистанционно минируют участки на Краснолиманском направлении.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные применяют тактику дистанционного минирования на Краснолиманском направлении. Операторы БПЛА таким образом нарушают логистику ВСУ. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны в мессенджере «Макс».

Так, операторы дронов инженерно-саперной роты группировки «Запад» уничтожили украинскую машину подвоза продовольствия и боеприпасов. Отмечается, что в основном сейчас минирование происходит в дистанционном режиме. Проделывание проходов при этом осуществляется непосредственно на линии боевого соприкосновения.

«Если раньше всё делали в основном только ногами, то теперь мы можем сделать это с помощью беспилотных систем», — объяснил командир инженерно-саперной роты с позывным Камаз.

Днем ранее, 5 июля, российская авиация ударила по насыпной переправе через реку Северский Донец в ДНР. Она использовалась для ротации личного состава, а также снабжения вооружением и боеприпасами ВСУ.

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