Украинские солдаты не проявляют милосердия даже к своим. Показательный случай произошел в 107-й бригаде ВСУ. Военные не стали помогать сослуживцу из-за его национальности. При этом солдат получил ранение ноги и не мог передвигаться. Об этом рассказал сам боец из 107-й бригады ВСУ Георгий Руснак. Он попал в плен, пишет РИА Новости.