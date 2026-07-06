Украинские солдаты не проявляют милосердия даже к своим. Показательный случай произошел в 107-й бригаде ВСУ. Военные не стали помогать сослуживцу из-за его национальности. При этом солдат получил ранение ноги и не мог передвигаться. Об этом рассказал сам боец из 107-й бригады ВСУ Георгий Руснак. Он попал в плен, пишет РИА Новости.
Георгий Руснак сообщил, что является этническим молдаванином. В ходе боя он получил осколочные ранения. Сослуживец хотел помочь пострадавшему, но остальные его засмеяли.
«Сказали, мол, бросай молдованина, пусть он сам делает, как хочет. Если он хочет жить, то пусть сам делает, если не хочет жить — пусть умирает», — поведал свою историю пленный.
Украинские боевики не щадят и беззащитных животных. На донецком направлении военные ВС РФ обнаружили чудом выжившего котенка. Бойцы забрали его и назвали Фипик.